Secondo quanto emerge da un rapporto del Department of Economic and Social Affairs (Desa) delle Nazioni Unite (Onu). L'India supererà la Cina per popolazione nel 2023. I due giganti asiatici chiuderanno il 2022 con 1,4 miliardi di abitanti entrambi. "La popolazione umana globale raggiungerà 8,0 miliardi a metà novembre 2022 da una stima di 2,5 miliardi di persone nel 1950", si legge ancora nel rapporto, che prevede che quota 8,5 miliardi dovrebbe essere raggiunta nel 2030 per arrivare a 10,4 miliardi nel 2100.

(RR - www.ftaonline.com)