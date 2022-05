Secondo David Malpass, president della World Bank, l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca potrebbe innescare una recessione globale. Principale fattore ribassista è l'impatto sui prezzi di alimenti ed energia ma anche la disponibilità di fertilizzanti, che a sua volta condiziona il settore alimentare. "Se guardiamo al Pil globale è difficile in questo momento vedere come evitare una recessione", ha dichiarato nel corso di un evento organizzato dalla U.S. Chamber of Commerce. Malpass ha notato, per esempio, come già la Germania, quarta maggiore economia al mondo, abbia rallentato significativamente. "L'idea del raddoppio dei prezzi dell'energia è sufficiente per innescare una recessione di per sé", ha aggiunto, ricordando però proprio l'aspetto cruciale dei fertilizzanti, la cui carenza si sentirebbe in tutto il mondo e colpirebbe soprattutto le economie emergenti. La World Bank lo scorso mese aveva già tagliato dal 4,1% al 3,2% la stima di crescita del Pil globale nel 2022 a causa della guerra in Ucraina.

