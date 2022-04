Secondo la presidente della Banca centrale europea (Bce) Christine Lagarde l'istituto di Francoforte dovrebbe terminare l'acquisto di asset tra luglio e agosto e quindi un rialzo per i tassi d'interesse dell'Eurozona diventa probabile entro la fine del 2022. "Se la situazione continua come previsto al momento, c'è una forte probabilità che i tassi vengano aumentati prima di fine anno. Resta da vedere di quanto e quante volte. Dipenderà dai dati", ha dichiarato Lagarde in un'intervista alla Cnbc. Settimana scorsa la Bce aveva confermato i piani per chiudere l'allentamento quantitativo, realizzato attraverso l'acquisto di obbligazioni, nel terzo trimestre ma le dichiarazione di Lagarde indicano che la mossa potrebbe arrivare all'inizio del trimestre. E, nota Reuters, tale tempistica potrebbe portare a un aumento del costo del denaro anche nel meeting del Consiglio direttivo della Bce del 21 luglio. (RR - www.ftaonline.com)

