Lockheed Martin Corporation ottiene una revisione al rialzo della commessa con il Pentagono relativa al programma F-35 Joint Strike Fighter. Lo U.S. Department of Defense (DoD, il ministero della Difesa di Washington) ha infatti comunicato di avere destinato altri 578,2 milioni di dollari al contratto siglato in precedenza con Lockheed Martin. La modifica riguarda il supporto per la gestione del programma e in particolare la formazione per un cliente straniero. Lockheed aveva chiuso in declino dello 0,19% venerdì a Wall Street.

(RR - www.ftaonline.com)