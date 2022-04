Lucid Group ha sfiorato un rally del 6% in after market, dopo avere annunciato che il governo dell'Arabia Saudita acquisterà 100.000 delle sue vetture elettriche per un periodo di 10 anni. L'accordo riguarda modelli attuali (come la Lucid Air) e futuri, prodotti in Usa ma anche negli impianti che sono previsti in costruzione nel Regno saudita. Le consegne inizieranno al più tardi nel secondo trimestre 2023. Lucid aveva chiuso la seduta di martedì con un crollo dell'8,74% al Nasdaq, in scia al tracollo del 12,18% della rivale Tesla.

(RR - www.ftaonline.com)