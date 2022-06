Secondo Loretta Mester, numero uno della Federal Reserve Bank (Fed) di Cleveland, l'inflazione non scenderà in Usa al 2% di obiettivo dell'istituto centrale di Washington per due anni e lo farà comunque in modo molto graduale.

Secondo Loretta Mester, numero uno della Federal Reserve Bank (Fed) di Cleveland, l'inflazione non scenderà in Usa al 2% di obiettivo dell'istituto centrale di Washington per due anni e lo farà comunque in modo molto graduale. "Non sarà immediato vedere il 2% d'inflazione. Ci vorranno un paio d'anni, ma scenderà", ha dichiarato in un'intervista a Cbs News. "Abbiamo una crescita che rallenta un po' al di sotto di quella tendenziale e abbiamo il tasso di disoccupazione che sale un po' ma va bene. Vogliamo vedere un certo rallentamento della domanda per allinearla all'offerta", ha spiegato Mester.

