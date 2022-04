Secondo Loretta Mester, numero uno della Federal Reserve Bank (Fed) di Cleveland, non ci sarà bisogno di causare uno choc ai mercati con un rialzo dei tassi d'interesse Usa di 75 punti base. Per contribuire a ridurre l'inflazione è preferibile un processo più graduale che comprenda anche un aumento di 50 punti nel prossimo meeting del Federal Open Market Committee (Fomc) di 3-4 maggio. "Preferisco un approccio più metodico piuttosto che uno choc di 75 punti base. Non penso che sia necessario per quello che stiamo cercando di fare, per la nostra politica", ha dichiarato in un'intervista alla Cnbc. Ripetendo quanto già dichiarato in precedenza Mester, che quest'anno è membro votante del Fomc, ha indicato nel 2,50% il livello cui il costo del denaro dovrebbe arrivare per fine 2022.

