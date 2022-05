Secondo Loretta Mester, numero uno della Federal Reserve Bank (Fed) di Cleveland, non si può escludere per sempre un rialzo dei tassi d'interesse Usa di 75 punti base. Mester in precedenza aveva dichiarato che non ci sarà bisogno di causare uno choc ai mercati con un aumento di 75 punti e ancora adesso ritiene che un processo fatto di incrementi di 50 punti sia più appropriato. "Penso che il ritmo che stiamo seguendo in questo momento sia giusto. Saremo in grado di ottenere maggiori informazioni dopo che ne avremo fatti un paio", ha dichiarato Mester in un'intervista a Bloomberg Television. Mester quest'anno è membro votante del Federal Open Market Committee (Fomc, la commissione della Fed che si occupa di politiche monetarie).

(RR - www.ftaonline.com)