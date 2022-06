di Financial Trend Analysis

Secondo Mkm Partners il titolo Mattel può salire del 50% al Nasdaq grazie a una crescita composita del 20% del suo utile fino al 2024. Mkm Partners, riporta Barron's, può sfruttare la combinazione di licenze cinematografiche chiave (tra cui Jurassic World: Dominion e Top Gun: Maverick) e il lancio di nuovi prodotti nella seconda metà del 2022, oltre a una buona visibilità sui costi di input. Fattori che dovrebbero permettere al colosso dei giocattoli di rispettare la guidance di una crescita compresa tra l'8% e il 10% per le vendite a valute costanti e del 15% per l'eps, a fronte del 47% di marginalità lorda. Mattel aveva chiuso in rialzo dell'1,58% venerdì al Nasdaq a 21,80 dollari di valore (34 dollari il target price di Mkm Partners).

(RR - www.ftaonline.com)