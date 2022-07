Per Keith Weiss, analista di Morgan Stanley, neppure Microsoft può dirsi immune da una recessione. "Segnali di decelerazione delle aspettative di crescita del budget It e un indebolimento dei consumatori giustificano una maggiore attenzione alla sostenibilità della ripresa. Microsoft si difende meglio rispetto a molti rivali nel software ma non è immune", ha sottolineato Weiss che ha indicato come Redmond dovrà affrontare un deciso rallentamento della domanda di pc, che sembra diffondersi dalla sfera dei consumatori anche all'ambito enterprise. Weiss ha confermato il giudizio overweight sul titolo Microsoft ma ne ha tagliato il prezzo obiettivo da 372 a 354 dollari. Microsoft ha chiuso in declino del 2,46% martedì al Nasdaq, a 256,25 dollari di valore.

