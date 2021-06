[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Nessuna novità dal testo del discorso che Jerome Powell terrà in giornata davanti al Congresso Usa, diffuso lunedì dalla Federal Reserve (Fed). Il chairman dell'istituto centrale di Washington ha infatti evidenziato il sostenuto miglioramento dell'economia Usa, a fronte di una significativa crescita dell'inflazione. Powell non è però entrato nel merito delle politiche monetarie della Fed, in riferimento a un possibile rallentamento delle misure di stimolo, limitandosi a ribadire che la Fed farà "tutto il possibile per sostenere l'economia per tutto il tempo necessario per completare la ripresa". Powell ha anche ripetuto di ritenere che l'attuale impennata dell'inflazione sia destinata a svanire e che il recupero dei posti di lavoro persi verosimilmente accelererà insieme al programma di vaccinazioni contro il Covid-19. "La pandemia continua a comportare rischi", ha comunque aggiunto.

(RR - www.ftaonline.com)