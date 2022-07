Thomas Barkin, president della Federal Reserve (Fed) di Richmond, ha ammesso che una recessione "è possibile" in Usa. "Vedo sicuramente segni di ammorbidimento", ha aggiunto, sottolineando come gli indizi siano "più pronunciati nelle famiglie a basso reddito". Come riporta Reuters, Barkin ha espresso fiducia sul fatto che l'istituto centrale di Washington alla fine riesca a riportare l'inflazione all'obiettivo formale del 2% ma la battaglia potrebbe essere lunga. "Mi aspetto che l'inflazione scenda ma non immediatamente, non all'improvviso e non in modo prevedibile. Credo che sarà un percorso più lento", ha concluso.

