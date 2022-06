Per Ubs Tesla è da comprare.

di Financial Trend Analysis

Per Ubs Tesla è da comprare. Gli esperti di UBS alzano il giudizio su Tesla a "buy" con target price a 1100 dollari. La banca taglia però le previsioni sugli utili del 2022 del 12% a causa delle chiusure verificatesi a Shanghai. Il titolo al momento sale del 3,85% circa a 751,5 dollari. La resistenza da battere è proprio in area 750, una chiusura oltre questi livelli dovrebbe permettere movimenti in area 780 almeno.

