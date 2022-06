Secondo John Williams, president della Federal Reserve Bank di New York, l'economia Usa può evitare una recessione anche con tassi d'interesse più elevati. "Una recessione non è lo scenario base in questo momento", ha dichiarato in un'intervista al programma della Cnbc Squawk Box. "Penso che l'economia sia forte. Chiaramente le condizioni finanziarie si sono inasprite e mi aspetto che la crescita rallenti un po' quest'anno rispetto a quella dell'anno scorso", ha aggiunto. "Tuttavia questa non è una recessione. È un rallentamento che dobbiamo vedere nell'economia per ridurre davvero le pressioni sui prezzi che abbiamo e abbassare l'inflazione", ha concluso.

