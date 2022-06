Secondo David Malpass, president della World Bank, per alcuni Paesi sarà molto duro evitare una recessione, ora che l'economia globale sta subendo un "brusco rallentamento" a causa dell'invasione russa dell'Ucraina. "Abbiamo visto la crescita mondiale diminuire della metà da gennaio, in termini di aumento del Pil", ha ricordato Malpass, intervistato nel programma di Cbs News Face the Nation, aggiungendo che l'inflazione e la carenza di cibo nei Paesi più poveri stanno aggravando il problema. "Penso che la leadership dei Paesi più forti sia molto importante. La linea di fondo è che ci deve essere molta più produzione ed è più facile per i Paesi più forti. Gli Usa sono la maggiore economia al mondo e possono aumentare la produzione più di chiunque altro", ha concluso Malpass.

