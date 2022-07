Janet Yellen ha espresso riluttanza nell'intervenire a supporto dello yen dopo il crollo della divisa nipponica. La U.S Secretary of the Treasury (ministra del Tesoro di Washington), a margine dell'incontro a Tokyo con il governatore della Bank of Japan (BoJ) Haruhiko Kuroda, ha sottolineato che gli Usa sono favorevoli a tassi di cambio determinati dal mercato. Una azione diretta sulle valute da parte dei governi è giustificata "solo in circostanze rare ed eccezionali".

(RR - www.ftaonline.com)