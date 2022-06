Pesante calo in avvio per il future Eurostoxx 50.

Pesante calo in avvio per il future Eurostoxx 50. Il future cede l'1,6% circa a 3444 punti. I minimi odierni, a 3432, si avvicinano pericolosamente a quelli del 23 giugno a 3397, ultimo supporto prima del ritorno sul minimo di marzo a 3380. In caso di cedimento al di sotto anche di quei livelli il future potrebbe testare a 3320 il 50% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo 2020, supporto critico anche in ottica di medio periodo. Un segnale di forza verrebbe inviato solo oltre area 3565 (nel breve prima resistenza a 3490), dove transita la trend line rialzista che unisce i minimi di marzo 2020 e quelli di marzo 2022, violata al ribasso il 13 giugno e adesso resistenza già messa alla prova dai massimi del 24,27 e 28 giugno. Sopra quella primo ostacolo a 3590, lato alto del gap ribassista del 13 giugno.

