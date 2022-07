Pesante calo per il Ftse Mib future mercoledì. Il future ha ceduto il 3,6% a 20895 punti (l'indice si è limitato ad un calo dell'1,6%). A causare il crollo è stata l'evoluzione della crisi del governo Draghi, il cui ultimo atto si terrà probabilmente giovedì mattina. Il future ha toccato con i minimi di seduta a 20680 il 61,8% di ritracciamento del rialzo dal minimo del 14 luglio. Se anche questo supporto dovesse cedere il ribasso intrapreso dal top di mercoledì a 21835 perderebbe i connotati di una correzione per assumere quelli di una vera inversione in senso ribassista. In quel caso primo supporto a 20400, poi in area 20020. Oltre 21000 primi segnali di rientro delle tensioni ribassiste, poi in caso di rottura anche di 21200 si potrebbe sperare nel ritorno a 21400 circa.

(AM - www.ftaonline.com)