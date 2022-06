Pessimo avvio di ottava per il Nikkei 225 che questa mattina ha perso il 3% scendendo a 26987 punti. Annullato dunque il rialzo delle ultime due settimane e quello che più preoccupa è che in una sola seduta l'indice abbia travolto i supporti a 27700 e 27450, riferimenti indicati venerdì come strategici nel breve periodo. Il ritorno in area 27000 ha condotto le quotazioni sul 50% di ritracciamento del rialzo dai bottom di maggio; ora restano solo i sostegni a 26600 a dover evitare all'indice guai peggiori ovvero il prolungamento della discesa verso i suddetti bottom a 25700. Una circostanza che avrebbe il sapore dell'inversione di tendenza e del ritorno in massa dei venditori, con conseguente prolungamento della fase negativa e probabili obiettivi a 24700 almeno. La resistenza a 28338 si è rivelata molto ostica e resta, al rialzo, il punto di riferimento da monitorare per capire quando l'indice potrà tornare a guardare a traguardi ambiziosi. Il suo riavvicinamento nel breve appare però difficile e comunque potrebbe richiedere un pò di tempo.

(AC)