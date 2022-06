Pesante ribasso ieri per Telecom Italia (-3,11%). Secondo Reuters il colosso delle telecomunicazioni starebbe per raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali sulle uscite volontarie (fino a un massimo di 1.200 unità) nel periodo tra settembre e novembre 2022. Il gruppo ha inoltre siglato un accordo tramite la propria cloud company Noovle, con Salesforce, leader mondiale nelle soluzioni CRM (Customer Relationship Management), per supportare i processi di trasformazione digitale di aziende e pubbliche amministrazioni e renderle più efficienti e competitive. Graficamente con il ribasso di ieri i prezzi sono scesi a mettere pressione al supporto in area 0,28, dove troviamo sia la media esponenziale a 20 sedute sia la linea di tendenza che sale dai bottom di maggio. Sotto 0,28 salirebbero i rischi di un ulteriore segmento ribassista verso i minimi di marzo a 0,22 euro, con target intermedio in area 0,25. Segnali di forza solo con il superamento di quota 0,30, preludio all'attacco che potrebbe rivelarsi risolutivo alla linea che scende dai top di novembre, ora a 0,3150 euro ed al successivo test in area 0,33.

(AC - www.ftaonline.com)