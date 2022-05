Petco Health & Wellness ha chiuso in rally del 3,70% al Nasdaq, dopo che il retailer di prodotti per animali di San Diego ha comunicato risultati per il primo trimestre segnati da profitti netti in crescita da 7,6 milioni di dollari, pari a 3 centesimi per azione, a 24,7 milioni, e 9 centesimi.

Petco Health & Wellness ha chiuso in rally del 3,70% al Nasdaq, dopo che il retailer di prodotti per animali di San Diego ha comunicato risultati per il primo trimestre segnati da profitti netti in crescita da 7,6 milioni di dollari, pari a 3 centesimi per azione, a 24,7 milioni, e 9 centesimi. Su base rettificata l'eps si è attestato a 17 centesimi, a fronte di ricavi in rialzo da 1,41 a 1,48 miliardi. Il consensus di FactSet era invece per 15 centesimi e 1,45 miliardi rispettivamente.

