di Financial Trend Analysis

Petroliferi in evidenza: il greggio si allontana dai minimi da aprile toccati mercoledì pomeriggio e sale sui massimi da martedì scorso. Il future settembre sul Brent segna 104,40 $/barile, il future agosto sul WTI segna 102,30 $/barile. Bene Eni +1,2% e Tenaris +2,8%: quest'ultima ha raggiunto un accordo con Benteler North America Corporation per l'acquisizione del 100% di Benteler Steel & Tube Manufacturing Corporation per un prezzo complessivo di 460 milioni di dollari, al netto di liquidità e debiti e comprensivi di 52 milioni di capitale circolante.

Prosegue il rimbalzo di Saipem +17,7% che tocca i massimi da gennaio in vista della chiusura dell'aumento di capitale (lunedì). Il gruppo ha comunicato di aver completato con successo le commesse relative ai progetti nel Wind Offshore di Saint Brieuc in Bretagna e Formosa 2 a Taiwan.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)