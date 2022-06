Settore petrolifero incerto: il greggio è stabile sui minimi da maggio dopo la massiccia flessione di venerdì. I future agosto segnano per il Brent 112,40 $/barile, per il WTI 107,70 $/barile. Bene Eni +1,1% che beneficia della notizia della partecipazione (in JV con QatarEnergy) all'espansione di North Field East (NFE), il più grande progetto al mondo di GNL. Lieve calo per Tenaris -0,1% che ha siglato un accordo con Energía Argentina e per la fornitura di tubi saldati per la costruzione del Presidente Nestor Kirchner Gas Pipeline (GPNK). Molto male Saipem -4,5%.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)