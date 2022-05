di Financial Trend Analysis

Petroliferi positivi con il greggio sopra i minimi di ieri sera. I future luglio 2022 segnano per il Brent 112,35 $/barile (da 111,10 circa), per il WTI 109,95 $/barile (da 109,00 circa). Eni +0,5%, Tenaris +1,6%. In netta controtendenza Saipem -4,4% all'indomani dell'assemblea che ha approvato il bilancio 2021, dato mandato al cda di eseguire l'aumento di capitale da due miliardi di euro e varato il raggruppamento di 21 azioni ordinarie ogni 100.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)