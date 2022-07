di Financial Trend Analysis

Continuano nel pomeriggio le flessioni delle quotazioni del petrolio greggio nei mercati internazionali. Il future sul Brent segna un ribasso del 2,07% a 104,89 dollari e quello sul WTI passa di mano a 102,28 dollari al barile con uno svantaggio di 2,44 punti percentuali sul riferimento.

Pesano ancora i tumori di recessione economica globale aggravati dalle paure sulla recrudescenza di casi Covid in Cina. Il timore della crisi, con i suoi impatti sulla domanda, supera dunque le incertezze collegate alle forniture.

A Shanghai è stata scoperta una nuova variante del virus molto contagiosa, la Omicron BA.5.2.1, e questo fa temere nuovi impatti in Cina e sulle catene di approvvigionamento globali che sono in lento recupero.

