Ancora in forte calo i prezzi del petrolio nel pomeriggio: il future sul Brent segna una flessione del 5,61% a 100,44 dollari al barile mentre il derivato sul WTI passa di mano a 97,42 dollari al barile con una flessione del 5,82% Pesa soprattutto la paura della recessione, che evidentemente comprimerebbe la domanda di petrolio. Il massimo ventennale dell'euro sul dollaro, con il cambio che ha raggiunto la parità è un effetto e una causa di queste stime in quanto il dollaro agisce da valuta rifugio in momenti di crisi (il Dollar Index nell'intorno di quota 108 è sui massimi dal 2002) e comprime per converso le quotazioni del petrolio con cui intrattiene solitamente un rapporto inverso.

Oggi è stato pubblicato il report mensile dell'Opec che mantiene le stime di una crescita della domanda globale di 3,4 milioni di barili al giorno nel 2022, viene però rivista al ribasso la previsione sulla domanda cinese del secondo trimestre appena terminato a causa della recrudescenza della pandemia e delle incertezze geopolitiche in corso. Sul fronte delle forniture il cartello prevede una crescita guidata da Stati Uniti, Canada, Brasile, Cina, Kazakhstan e Guyana, mentre si prevedono flessioni in Russia, Indonesia e Tailandia. L'Opec a 13 membri avrebbe registrato a giugno una produzione di 28,72 milioni di barili, in crescita di 234 mila barili al giorno mese su mese, nonostante i cali di Libia e Venezuela.

(GD - www.ftaonline.com)