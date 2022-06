Non cessa la corsa del greggio nei mercati internazionali. Nel pomeriggio il Brent *tocca i 124,94 dollari al barile con un rialzo del 2,04% sul riferimento. In vantaggio di 2 punti percentuali sul riferimento a 123,35 dollari al barile anche il *WTI. Diversi i driver dei prezzi.

Oggi l'*Opec *nel report mensile ha mantenuto invariata la crescita della domanda mondiale di petrolio greggio a 3,4 milioni di barili al giorno, anche se ha rivisto al ribasso le stime sul secondo trimestre di quest'anno a causa dei lockdown cinesi. La domanda dovrebbe comunque tornare e riequilibrare il saldo finale nella seconda parte dell'anno. Per il 2022 la produzione russa di idrocarburi liquidi è stata ridotta di 0,25 milioni di barili al giorno. Complessivamente il cartello dei produttori mostra una view positiva nel medio termine e prevede che la domanda mondiale di petrolio passi da 98,7 milioni di barili al giorno nella prima metà di quest'anno a 101,8 milioni di barili al giorno nella seconda metà. L'OPEC prende atto del balzo dei prezzi nei vari blend, ma sottolinea anche il rafforzamento della backwardation per i future Brent, WTI e Dubai. Da tempo questa struttura, ossia un prezzo dei future a scadenze prossime più elevato dei prezzi alle scadenze successive, domina il mercato. In poche parole significa che gli operatori si attendono un calo dei prezzi del petrolio nei prossimi mesi. Per esempio sul CME il future sul WTI con scadenza a luglio vale 123,32 dollari al barile, ma quello con scadenza a dicembre 2022 vale 109,65 dollari e quello al giugno 2023 99,96 dollari. Quello che però ha davvero colpito oggi del report dell'OPEC è il dato sulla produzione del cartello: a maggio l'Opec-13 ha ridotto la produzione di 176 mila barili al giorno sul mese precedente, riportandola a 28,508 milioni di barili. Cali produttivi in Libia, Nigeria e Gabon e Iraq penalizzano l'offerta e corroborano la tesi di quanti guardano con aperto pessimismo alle recenti promesse di incremento della produzione.

Ulteriori informazioni sulla domanda Usa verranno a breve dalle variazioni settimanali delle scorte, ma l'attenzione degli operatori resta focalizzata sulla domanda cinese e sull'offerta reale dell'Opec+: un equilibrio difficile che per ora ha già riportato i prezzi sui record del 2014 e sta destrutturando le riprese economiche occidentali con il supporto (involontario ovviamente) delle sanzioni europee al greggio russo.

