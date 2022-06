Ancora in rialzo le quotazioni del petrolio greggio nei mercati internazionali.

di Financial Trend Analysis

Ancora in rialzo le quotazioni del petrolio greggio nei mercati internazionali. Il future sul Brent si porta a 117,12 dollari al barile (+0,7%) e quello sul WTI a 116 dollari (+0,61%). Influisce ancora sui mercati la decisione europea di promuovere un embargo sul petrolio importato via nave, le sanzioni partiranno comunque tra 8 mesi e vengono incontro alle esigenze di Paesi senza sbocco sul mare come Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca. La Russia intanto lavora a una reazione. Gli operatori guardano con attenzione anche all'Opec+, il cartello dei produttori allargato alla Russia che potrebbe rivedere le proprie politiche di produzione.

