Il cartello dei produttori Opec allargato alla Russia e ad alcuni suoi alleati nella cosiddetta Opec+ ha deciso di aumentare la produzione più di quanto previsto. In questi mesi l'aumento previsto mensile dai livelli della pandemia è stato posto a 432 mila barili al giorno, ma ieri il gruppo ha deciso a Vienna di aumentare invece la produzione da luglio e fino a tutto agosto 2022 di 648 mila barili al giorno. Si tratta in pratica di un anticipo di due mesi degli aumenti produttivi già previsti per settembre. La reazione dei mercati del petrolio è stata comunque timida per l'entità ridotta dell'intervento. Il ribilanciamento contribuisce sicuramente a un riequilibrio del mercato con la crescente riduzione del petrolio russo sui mercati.

(GD - www.ftaonline.com)