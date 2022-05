Secondo le stime riportate martedì dall'American Petroleum Institute (Api), le scorte di petrolio sono salite in Usa di oltre 1,6 milioni di barili nella settimana chiusa il 6 maggio. Le riserve di benzina sono invece cresciute di 823.000 barili. I dati dell'Api precedono quelli ufficiali della U.S. Energy Information Administration (Eia), che saranno diffusi in giornata. Secondo il consensus del Wall Street Journal, l'Eia dovrebbe comunicare un calo di 300.000 barili per il greggio. I future sul Wti in consegna a giugno avevano chiuso con un crollo del 3,23% martedì al New York Mercantile Exchange a 99,76 dollari il barile.

(RR - www.ftaonline.com)