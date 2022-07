Prezzi del *petrolio *in calo nei mercati internazionali. Il future sul *Brent *cede lo 0,28% e si riporta a 103,58 dollari al barile e il derivato sul *WTI *passa di mano a 95,65 dollari con una flessione dello 0,91 per cento. Pesano ancora sul greggio i timori sulla tenuta della domanda nelle maggiori economie a causa dell'inflazione dei prezzi, il *rischio recessione *insomma.

Diversi osservatori hanno in particolare sottolineato che i rialzi dei prezzi della benzina alla pompa negli Stati Uniti avrebbero contribuito al calo di quasi l'8% nel mezzo della stagione calda estiva. Ci sono comunque diversi fattori al lavoro, anche perché i prezzi della benzina negli Stati Uniti possono variare da 3,98 dollari a gallone in Georgia a 5,84 dollari in California e si mescolano con altri fattori come la persistenza dello smartworking e l'impatto del Covid che limita gli spostamenti.

Contribuiscono al calo dei prezzi però anche gli sblocchi nell'output di greggio della Libia.Il ministro del petrolio libico Mohamed Oun ha dichiarato che la produzione di greggio potrebbe tornare al livello normale di 1,2 milioni di barili al giorno nel giro di 7-10 giorni. Si tratta in pratica di un raddoppio sui livelli di produzione attuale.

Non vanno infine dimenticate le pressioni di un dollaro forte che come noto tende a comprimere le quotazioni del greggio nei mercati internazionali.

