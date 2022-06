Con l'obiettivo di offrire ai suoi oltre 300 dipendenti un supporto concreto al loro benessere, Pezzutti Group S.p.A. ha scelto di adottare all'interno dell'azienda la polizza sanitaria proposta da Intesa Sanpaolo.

Pezzutti Group, leader in Europa nello sviluppo, realizzazione e distribuzione di prodotti in plastica riciclata ottenuti tramite un processo completamente sostenibile e da sempre attenta alle tematiche ESG, sceglie le polizze salute proposte da Intesa Sanpaolo.

Pezzutti Group ha siglato un nuovo programma di welfare con Intesa Sanpaolo che si concretizza nella sottoscrizione di una polizza collettiva della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo a copertura di sette tipologie di malattie gravi. La polizza, in particolare, riconosce all'assicurato un indennizzo predefinito al verificarsi di un evento tra quelli previsti, oltre ad una visita specialistica all'anno presso i centri convenzionati del Network e la possibilità di richiedere un secondo parere medico.

"Pezzutti Group - spiega Emanuele Bassetto CEO del Gruppo - crede in una crescita sostenibile basata sul benessere delle persone che operano all'interno della propria organizzazione. Ritiene inoltre importante evidenziare che indipendentemente dal livello e dalla posizione organizzativa ricoperta verrà riconosciuto a tutti lo stesso sostegno economico pari a 10.000 Euro al momento della diagnosi della malattia".

"Intesa Sanpaolo ritiene che il welfare aziendale abbia un ruolo di assoluto rilievo nel sistema produttivo, contribuendo ad accrescere il ruolo sociale delle imprese per favorire il benessere della persona e lo sviluppo dei territori - spiega Francesca Nieddu, direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo.- Siamo lieti di iniziare questo percorso con Pezzutti Group che, come noi, crede nella crescita attraverso le persone".

(RV - www.ftaonline.com)