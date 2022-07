Pfizer e BioNTech vendono 3,2 miliardi di dollari in vaccini agli Usa. La big pharma newyorkese e la partner tedesca hanno annunciato un nuovo accordo di fornitura con il governo di Washington che prevede la consegna di 105 milioni di dosi del vaccino contro il Covid-19 (la versione adattata per la variante Omicron deve ancora ottenere il via libera della U.S. Food and Drug Administration), a partire dalla fine dell'estate e per tutto il quarto trimestre. L'accordo prevede l'opzione d'acquisto di ulteriori 195 milioni di dosi. Pfizer ha chiuso in rialzo del 2,95% la seduta di giovedì al Nyse, contro il rally del 5,01% di BioNTech al Nasdaq.

