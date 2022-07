PharmaNutra è lieta di confermare la stipula di due nuovi contratti di distribuzione internazionale per i prodotti della linea SiderAL ® , i complementi nutrizionali a base di Ferro Sucrosomiale ® che negli ultimi anni hanno consentito al Gruppo di diventare un punto di riferimento nazionale ed internazionale per quanto riguarda il mercato delle terapie marziali.

Il primo accordo, firmato con l'azienda Pharmaforce APS, prevede la distribuzione di SideraAL ® Forte e SiderAL ® Folic in Danimarca, dove si evidenzia un interesse crescente nei confronti di soluzioni orali a base di ferro in grado di rappresentare una valida alternativa ai trattamenti endovenosi, molto più invasivi e problematici dal punto di vista della tollerabilità e aderenza alle terapie, in particolare in ambiti clinici come la gastroenterologia e la ginecologia.

Relativamente al territorio dell'Albania, invece, sarà il nuovo partner Alb Global Pharma ad avviare la distribuzione di SideraAL ® Forte e SiderAL ® Folic, con la prospettiva di ampliare la gamma prodotti nel breve periodo e introdurre in una seconda fase anche due prodotti SideraAL ® riservati al settore pediatrico. Nel territorio albanese, infatti, si stima che il 23% delle donne e l'11% degli uomini di età compresa tra i 15 ed i 49 anni sia affetto da sideropenia (anemia da carenza di ferro), mentre le percentuali salgono al 25% nella fascia della primissima infanzia compresa tra i 6 mesi e i 4 anni.

In entrambi i contesti l'introduzione dei complementi SideraAL ® e della Tecnologia Sucrosomiale ® brevettata da PharmaNutra possono quindi fare la differenza nell'approccio e nella gestione della carenza di ferro in tutte quelle discipline mediche dove gli attuali trattamenti incontrano difficoltà, soprattutto legate alla tollerabilità e all'assorbimento del ferro, un elemento che, come è noto, è associato a numerose problematiche gastro-intestinali.

"Abbiamo sviluppato una tecnologia assolutamente unica, in grado di fare la differenza per un problema di portata globale, pertanto, l'espansione estera di SideraAL ® non solo è ormai consolidata, ma è anche un fattore chiave delle nostre strategie di business", dichiara Andrea Lacorte, Presidente di PharmaNutra S.p.A. "Un asset fondamentale, che ogni anno ci permette di portare avanti nuovi studi e ricerche per migliorare e perfezionare sempre di più prodotti e tecnologie, e questo significa maggiore efficacia, maggiore sicurezza e credibilità in ambito scientifico, in Italia così come all'estero".

Con la stipula di questi recenti contratti la lista dei partner internazionali del Gruppo PharmaNutra aumenta: nel 2022 infatti sono già stati siglati 5 nuovi accordi, che fanno salire il numero dei distributori a 45, per un totale di 68 paesi in distribuzione, di cui 34 europei e 34 extra-europei suddivisi tra Asia, America Latina e Africa.

(GD - www.ftaonline.com)