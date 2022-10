Philips ha annunciato un taglio al personale di circa 4000 dipendenti in tutto il mondo. La decisione, sottolinea il nuovo CEO Roy Jakobs, non è stata presa con leggerezza e verrà affrontata nel massimo rispetto dei colleghi coinvolti. Stando alle prime stime, il taglio del personale costerà alla società circa 300 milioni.

Philips in rosso, il terzo trimestre del 2022 è stato particolarmente negativo e conclude una serie negativa che negli ultimi 18 mesi è costata al colosso dell'elettronica più di 40 miliardi costringendo la società ad annunciare un taglio immediato di oltre 4000 dipendenti in tutto il mondo.

Tagli al personale

Negli ultimi anni Philips ha dovuto affrontare diverse sfide e problematiche, che hanno reso necessaria la riorganizzazione dell'azienda, fin dalle proprie basi.

A tale fine, il nuovo CEO insediatosi lo scorso 15 ottobre, ha reso noto che la società ha deciso per una riduzione immediata della propria forza lavoro, con tagli al personale che interesseranno circa 4000 dipendenti su un totale di oltre 80.000 dipendenti, vale a dire circa il 5% del personale globale della società.

Nella nota in cui il CEO annuncia il taglio del personale sottolinea che non si tratta di una decisione semplice e che non è stata presa con leggerezza, assicurando poi che il taglio del personale verrà attuato nel massimo rispetto dei colleghi coinvolti.

Il taglio al personale, si legge nella nota, costerà a Philips circa 300 milioni di euro nei prossimi trimestri.

La notizia del taglio del personale ha prodotto una forte flessione del titolo azionario di Philips che alla chiusura, dopo l'annuncio, ha registrato una perdita dell'1,2% portando il titolo a 13,1€.

Riorganizzazione di Philips

I tagli al personale per oltre il 5% della forza lavoro di Philips sono, a detta del CEO Roy Jakobs, un passaggio fondamentale e necessario per poter avviare un programma di riorganizzazione della società che possa permettere a Philips di recuperare le perdite degli ultimi anni, ripristinare le performance e riacquisire credibilità e fiducia da parte di pazienti, clienti, investitori e stakeholder.

Le difficoltà di Philips

A pochi giorni dal proprio insediamento, il nuovo CEO Philips, ha dovuto fare i conti con i dati relativi all'ultimo trimestre che evidenziano, per il terzo trimestre del 2022, una una forte contrazione delle vendite e una perdita operativa da oltre 1,5 miliardi. Questi dati, si legge nella nota di Philips, non erano inattesi e sono in linea con le previsioni.

L'era Jakobs si apre quindi con la necessità di affrontare importanti sfide operative e per farlo, il nuovo amministratore delegato ha annunciato un programma di ristrutturazione aziendale su scala globale, programma che dovrà affrontare decisioni difficili al fine di ripristinare l'immagine e le performance dell'azienda che, negli ultimi anni, sono state travolte da una serie di episodi negativi.

Primo tra tutti il ritiro dal mercato di oltre 5,5 milioni di ventilatori per il trattamento dell'apnea del sonno, a causa del rischio che la schiuma utilizzata per i macchinari potesse diventare tossica per i pazienti.

Il ritiro dal mercato dei dispositivi difettosi, avvenuto a giugno 2021, è costato alla società circa 900 milioni, ed ha prodotto un danno finanziario stimato intorno ai 15 milioni di capitalizzazione.

A questo spiacevole episodio ha fatto seguito una progressiva contrazione degli ordini, che nell'ultimo trimestre è stata di oltre il 6%, che ha portato le vendite per il terzo trimestre 2022 a circa 4,3 miliardi.

Nella proprio comunicato, Jakobs, sottolinea che negli ultimi anni l'azienda non è stata all'altezza delle aspettative degli Stakeholder, dei pazienti e dei clienti, ed è sua intenzione ricucire lo strappo, ripristinando l'immagine della società e ripristinare la fiducia di clienti, pazienti, investitori e stakeholder.

Per fare ciò si sono rese necessarie decisioni difficili, tra cui, la più importante, un ingente taglio del personale per oltre il 5%.