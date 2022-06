Piaggio piace ad Intesa. Intesa Sanpaolo ha confermato il giudizio "buy" su Piaggio con target price a 3,3 euro. Gli esperti, dopo i buoni dati sul mercato delle due ruote in Germania, ritengono che la forza complessiva della domanda in Europa in atto possa ritenersi confermata. Il mercato tedesco, secondo una stima di Intesa, pesa per il 10% sui ricavi totali del gruppo. Piaggio al momento è sulla parità, guadagna lo 0,15% circa a 2,456 euro, a metà tra massimo e minimo di seduta (2,434 e 2,462). Per inviare un segnale di forza convincente i prezzi dovrebbero salire oltre area 2,55, in quel caso atteso il test del picco del 29 marzo a 2,64. Alla rottura di 2,64 le oscillazioni viste dal 7 marzo si dimostrerebbero un "doppio minimo", figura rialzista con obiettivo in area 3,00/3,10 euro.

