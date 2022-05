Piaggio & C -0,5% scivola in territorio negativo dopo un ottimo avvio all'indomani della pubblicazione dei risultati del primo trimestre: ricavi +18,5% a/a, EBIT +17,5% a/a, utile netto record per il trim1 a 12,7 milioni di euro, +14,1% a/a. Venduti nel mondo 141.800 veicoli, in crescita del 5%. (SF - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.