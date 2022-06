Piaggio & C. S.p.A. (PIA.MI) ha sottoscritto con un pool di banche un accordo per l'estensione e l'incremento della linea di credito revolving da 187,5 milioni di euro, formalizzata nel 2018. L'importo è stato elevato a 200 milioni e sottoscritto da Bank of America Merrill Lynch, Banca Nazionale del Lavoro, HSBC, Intesa Sanpaolo, ING Bank e Unicredit. L'operazione è finalizzata principalmente ad estendere di 2 anni e mezzo la linea revolving in scadenza nel luglio 2022 e consentirà di migliorare il profilo qualitativo del debito finanziario del Gruppo Piaggio, incrementandone la flessibilità finanziaria e la vita media residua.

