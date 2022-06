Michele Colaninno, Chief Executive of global strategy, product, marketing and innovation del Gruppo Piaggio (PIA.MI), fondatore e Presidente della società americana specializzata in robotica Piaggio Fast Forward, è stato nominato Presidente di ACEM (Association des Constructeurs Européens de Motocycles), l'associazione europea dell'industria motociclistica con sede a Bruxelles, cui partecipano oggi tutti i gruppi mondiali di moto e scooter. "In qualità di nuovo Presidente dell'ACEM, sono molto grato alle altre case motociclistiche per la fiducia accordata al Gruppo Piaggio in questo prestigioso e impegnativo ruolo che svolgerò con il massimo impegno" ha commentato Michele Colaninno. "Lavorerò con tutti i membri dell'Associazione per promuovere le priorità descritte nella Vision 2030+, documento strategico di ACEM che risponde alle future esigenze della mobilità in un mondo che sarà sempre più sostenibile. Nell'ambito di questa Vision, l'industria motociclistica europea continuerà a lavorare per portare sul mercato veicoli innovativi e a basse emissioni di carbonio, per il commuting urbano, il tempo libero e la mobilità in genere". "Inoltre," ha continuato Michele Colaninno, "nell'ambito della Vision 2030+, intensificheremo il nostro dialogo con le istituzioni dell'Ue e incrementeremo la cooperazione del settore in aree strategiche, come la connettività, la sicurezza e l'elettrificazione". Classe 1976, Michele Colaninno, oltre ai ruoli ricoperti nel Gruppo Piaggio, è Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Immsi, holding industriale quotata alla Borsa di Milano (IMS.MI), attiva nel settore finanziario, immobiliare e industriale, con un fatturato di oltre 1,7 miliardi di euro. La nomina di Michele Colaninno alla presidenza di ACEM coincide con il riassetto della struttura dell'Associazione, che ha definito anche tre Vicepresidenti: Stefan Pierer (Amministratore delegato di KTM AG), Markus Schramm (Responsabile di BMW Motorrad) ed Eric de Seynes (Presidente di Yamaha Motor Europe N.V.).

