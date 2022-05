Il Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A. (PIA.MI), riunitosi oggi sotto la presidenza di Roberto Colaninno, ha esaminato e approvato la relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2022.

Roberto Colaninno, Presidente e AD del Gruppo Piaggio: "Il Gruppo Piaggio ha archiviato il primo trimestre del 2022 con risultati molto positivi a livello globale. I ricavi consolidati, l'Ebitda e l'utile netto hanno raggiunto i migliori valori di sempre nel periodo di riferimento. Continuiamo a monitorare, attraverso una attenta gestione dei costi, gli effetti causati dalla pandemia Covid, dalla pesante crisi tra Russia e Ucraina (senza impatti sul nostro bilancio) e dalla contingente difficoltà nell'approvvigionamento dei componenti elettronici. Grazie alla grande forza dei nostri marchi riusciamo ugualmente a conquistare sempre più clienti nel mondo e credo si possa tornare ad una normale gestione aziendale entro settembre di quest'anno."

• Ricavi consolidati pari a 455,8 milioni di euro, in aumento del 18,5% (+15,5% a cambi costanti) (384,7 €/mln al 31.03.2021), il miglior risultato registrato nel periodo di riferimento

• Margine lordo industriale 116,8 milioni di euro, in crescita del 5% (111,2 €/mln al 31.03.2021), 25,6% in rapporto al fatturato

• Ebitda 60,1 milioni di euro, il valore più alto raggiunto nel periodo, in aumento del 7,2% (56 €/mln al 31.03.2021). Ebitda margin 13,2%

• Risultato operativo (Ebit) 27,7 milioni di euro, in crescita del 17,5% (23,5 €/mln al 31.03.2021), Ebit margin 6,1%

• Risultato ante imposte positivo per 20,4 milioni di euro, in aumento del 10,4% (18,5€/mln al 31.03.2021)

• Utile netto 12,7 milioni di euro, il miglior risultato registrato nel primo trimestre, in progresso del 14,1% rispetto a 11,1 €/mln al 31.03.2021

• Posizione finanziaria netta pari a 441,1 €/mln, in miglioramento di 7,5 €/mln rispetto ai 448,6 €/mln al 31.03.2021

• Venduti nel mondo 141.800, in crescita del 5%

• Effettuati investimenti per circa 26,6 milioni di euro

