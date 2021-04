Il Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A. (PIA.MI), riunitosi oggi sotto la presidenza di Roberto Colaninno, ha esaminato e approvato la relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2021.

• Ricavi consolidati 384,7 milioni di euro, in crescita del 23,5% (+28,1% a cambi costanti) (311,4 €/mln nel primo trimestre 2020)

• Margine lordo industriale 111,2 milioni di euro in crescita del 26,1% (+26,4% a cambi costanti) (88,1 €/mln al 31.03.2020) 28,9% in rapporto al fatturato (28,3% nel primo trimestre 2020)

• Ebitda 56 milioni di euro, +40,8% (+38,4% a cambi costanti) (39,8 €/mln al 31.03.2020) Ebitda margin 14,6% (12,8% nel primo trimestre 2020)

• Risultato operativo (Ebit) 23,5 milioni di euro, +135,1% (10 €/mln al 31.03.2020) Ebit margin 6,1% (3,2% al 31.03.2020)

• Risultato ante imposte positivo per 18,5 milioni di euro (5,2 €/mln al 31.03.2020)

• Utile netto 11,1 milioni di euro (più che triplicato rispetto ai 3,1 €/mln al 31.03.2020)

• Posizione finanziaria netta pari a -448,6 €/mln, in miglioramento di 100,1 €/mln rispetto a -548,6 €/mln al 31.03.2020 (-423,6 €/mln al 31.12.2020)

• Venduti nel mondo 135.000 veicoli, in crescita del 15,3% (117.100 al 31.03.2020)

• Investimenti per 35,6 milioni di euro in aumento del 24,8% (28,5 €/mln al 31.03.2020)

• Aprilia Racing, siglato accordo quinquennale con Dorna Sports per la partecipazione con Aprilia Official Factory Team al campionato del mondo MotoGP fino al 2026

Roberto Colaninno, Presidente e AD del Gruppo Piaggio: "Il Gruppo Piaggio ha archiviato il primo trimestre del 2021 con risultati molto positivi a livello globale. I nostri marchi italiani sono sempre più apprezzati per il design, lo stile e la tecnologia; le vendite delle due ruote hanno registrato un incremento del +35% rispetto al 31 marzo 2020 e del +22% rispetto al 31 marzo 2019. I ricavi consolidati sono stati i più elevati dal 2007, e sia l'Ebitda che il risultato netto hanno raggiunto nel primo trimestre i migliori valori di sempre. Al contempo, la forte generazione di cassa, avuta anche grazie a un'attenta gestione del capitale circolante, ha permesso di realizzare una significativa riduzione del debito di oltre 100 milioni di euro rispetto al primo trimestre del 2020. Non possiamo però non tenere in considerazione che la pandemia Covid è ancora un rischio e quindi continuiamo a monitorare con grande attenzione ogni mercato. Indubbiamente il subcontinente indiano sta soffrendo e, come sempre, manterremo alta l'attenzione alla responsabilità sociale; il mercato riprenderà come e meglio di prima."

