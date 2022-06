Giornata difficile per le borse all'indomani delle decisioni della BCE e dopo il dato sull'inflazione USA, con ribassi davvero pesanti. FTSE Mib -5,17%, FTSE Italia All-Share -5,07%, FTSE Italia Mid Cap -4,62%, il FTSE Italia STAR -4,10%.

Ribassi più contenuti per le altre piazze azionarie europee: DAX -3,08%, Eurostoxx 50 -3,40%, CAC 40 -2,69%, IBEX 35 -3,68%, FTSE 100 -2,12%.

Indici azionari americani in netto ribasso dopo due ore circa di scambi: S&P 500 -2,86%; NASDAQ Comp -3,57%; Dow Jones Industrial -2,50%.

Euro in deciso calo contro dollaro a 1,0515 circa. Aumentano le pressioni su BTP e spread. Il rendimento del decennale segna 3,85% (chiusura precedente a 3,67%), lo spread sul Bund 234 bp (da 228).

Prezzo del greggio in calo. Il Brent si attesta a 120,90 $/barile (-1,77%), mentre il WTI si porta a 119,41 $/barile (-1,68%). Oro in rialzo a 1866,5 dollari (+0,7%).

Venerdì nero per i titoli del FTSE Mib, nessuno escluso. Ribasso in doppia cifra per BPer Banca (-12,92%), che ha presentato il nuovo piano industriale, che non sembra aver riscosso molto successo e Banco Bpm (-12,05%). Non va molto meglio a Unicredit (-9,1%), Azimut (-9%), Banca Generali (-8,3%) e Unipol (-8,2%).

Oltre alle decisioni di ieri della BCE che hanno contribuito ad aumentare le tensioni sul debito sovrano ed il rischio di frammentazione all'interno dell'UE, il calo odierno è stato ulteriormente alimentato dal dato sull'inflazione americana.

Secondo quanto comunicato dallo U.S. Bureau Of Labor Statistics (Bls, ente statistico alle dipendenze del ministero del Lavoro di Washington), in maggio il tasso d'inflazione ha registrato in Usa una crescita all'8,6% annuo dall'8,3% di aprile (8,5% in marzo), contro l'8,2% del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

Su base sequenziale l'indice dei prezzi al consumo è salito dell'1,0% contro lo 0,3% precedente (1,2% in marzo) e lo 0,7% stimato dagli economisti. L'inflazione core, al netto di energia e alimentare, è invece scesa al 6,0% annuo dal 6,2% di aprile (6,5% in marzo), contro il 5,9% del consensus. Su base sequenziale la lettura è invariata sullo 0,6% precedente (0,3% in marzo), contro lo 0,5% atteso.

Una miscela esplosiva tra inflazione e rischi recessivi che sta affondando le borse, sulle quali gravano ancora i rischi della guerra tra Russia e Ucraina ancora lontana da una soluzione.

