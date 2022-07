Dopo il forte ribasso di ieri, Piazza Affari ha reagito riuscendo ad archiviare l'ultima seduta della settimana in territorio positivo. Il FTSE MIB segna +1,84%, il FTSE Italia All-Share +1,80%, il FTSE Italia Mid Cap +1,66%, il FTSE Italia STAR +1,9%.

Il Premier Draghi aveva dato le dimissioni ma il Presidente Mattarella lo ha convinto ad aspettare fino a mercoledì: si tratta per salvare governo e legislatura.

Indici azionari americani in netto rialzo. Secondo quanto comunicato dalla Federal Reserve (Fed), in giugno la produzione industriale è salita in Usa del 4,16% annuo, in ulteriore rallentamento rispetto al 4,81% della lettura finale di maggio (e al 6,29% di aprile). Su base mensile la produzione industriale è invece calata dello 0,2% contro il precedente rialzo dello 0,1% (1,4% in aprile) e la lettura invariata del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. La capacità di utilizzo degli impianti si è attestata lo scorso mese all'80,0% contro l'80,3% precedente (78,9% in aprile) e l'80,5% stimato dagli economisti.

In giugno i prezzi all'export sono saliti del 18,2% annuo, contro il 18,9% di maggio (18,0% in aprile) ma sotto al 21,1% stimato dagli economisti. Su base sequenziale la lettura è per una crescita dello 0,7% contro il 2,9% precedente (0,8% in aprile) e l'1,2% atteso. I prezzi all'import sono invece aumentati del 10,7% annuo, contro l'11,7% di maggio (12,0% in aprile). Su base mensile il rialzo è stato dello 0,2% contro lo 0,5% precedente (0,5% in aprile) e lo 0,7% del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

L'indice della fiducia dei consumatori Usa è salito a 51,1 punti dai 50,0 punti della lettura finale di giugno (58,4 punti in maggio), contro la lettura invariata a 50,0 punti del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. L'indice relativo alle aspettative dei consumatori Usa è invece sceso a 47,3 punti dai 47,5 punti precedenti (55,2 punti in maggio), contro i 47,0 punti stimati dagli economisti.

L'Euro riesce a mantenersi al di sopra della parità contro dollaro, riavvicinandosi a quota 1,01. BTP in miglioramento e spread stabile. Il rendimento del decennale segna 3,36% (chiusura precedente a 3,43%), lo spread sul Bund 223 bp da 224 (dati MTS).

Buon avvio per i difensivi Hera +3,1%, A2A +2,1%, Amplifon +2,2%, Diasorin +1,0%, Recordati +0,8%, Snam +1,2%.

In verde Enel +3,41% e Intesa Sanpaolo +1,58% che ieri hanno perfezionato l'operazione Mooney Group acquisendo rispettivamente il 50% e il 20% da Schumann Investments ( CVC Capital Partners). Ora Intesa detiene il 50% di Mooney e Enel l'altro 50%.

STM +3,31% si conferma in buona forma in scia agli ottimi dati del secondo trimestre accompagnati da una guidance superiore alle attese di TSMC (+3,68% a Seoul). Bene gli altri industriali Pirelli +5,57% e Interpump +5,6%.

Nuova pesante flessione per Saipem -29,9% dopo la chiusura dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro. I diritti inoptati (circa il 10%) sono stati esercitati solo in minima parte: pertanto il consorzio di garanzia è stato costretto a sottoscrivere circa il 30% delle nuove azioni, per un controvalore di 592 milioni di euro.

Telecom Italia pesante (-3,42%) ormai prossima al minimo storico del 7 marzo a 0,2204. Ieri CVC Capital Partners ha smentito le indiscrezioni secondo cui avrebbe avanzato un seconda offerta per l'acquisizione di una quota di minoranza di Tim Enterprise, valutando il 100% della divisione 7 miliardi di euro (contro i 6 della prima offerta). Intanto l'a.d. di DAZN Italia, Stefano Azzi, ha dichiarato che i negoziati per la revisione dell'accordo con Telecom sulla Serie A vanno avanti ma si guarda anche ad altri partner.

Molto bene Anima Holding +4,78% sostenuta dal comunicato di ieri sull'avvio, a partire da oggi, di un programma di acquisto di azioni proprie per un controvalore massimo pari a 30 milioni di euro, entro il 31 ottobre 2022.

Unieuro -6,09% perde ulteriore terreno all'indomani dei dati del primo trimestre dell'esercizio 2022/23: i ricavi sono pari a 611,9 milioni di euro, in crescita del 5,2%, ma il risultato prima delle imposte adjusted è negativo per 3,5 milioni, rispetto ad un valore positivo per 3,3 milioni nel primo trimestre 2021/22.

