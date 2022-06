Piazza Affari chiude la settimana con il segno positivo. FTSE Mib +0,29%, FTSE Italia All-Share +0,38%, FTSE Italia Mid Cap +1,43%, FTSE Italia STAR +1,90%.

Contrastate le altre principali piazze azionarie europee. DAX +0,67%, Eurostoxx 50 +0,32%, CAC 40 -0,06%, IBEX 35 +0,84%, FTSE 100 -0,66%.

Indici azionari statunitensi contrastati dopo due ore circa di scambi. S&P 500 +0,02%, Nasdaq Comp +1,0%, Dow Jones -0,21%.

Euro in leggero calo contro Dollaro. Cambio a 1,0470 circa. BTP e Spread in calo: il rendimento del decennale si attesta al 3,69% (chiusura precedente a 3,98%), lo spread sul Bund si porta a 201 bp (da 216).

Petrolio in forte calo. Il Brent si attesta a 114,63 $/barile, mentre il WTI scende a 111,5 $/barile. Oro stabile a 1844,8 dollari (-0,26%) dopo aver toccato un massimo di giornata a 1855 dollari.

Netta prevalenza di segni positivi tra i titoli del FTSE Mib tra i quali spicca il rialzo di Saipem (+12,39%). Denaro anche su Pirelli (+5,2%), Nexi (5,63%), Italgas (+4%), Campari (+4,48%). In forte calo Eni (-4,7%) in scia al calo del prezzo del petrolio.

Sul fronte macroeconomico da segnalare che la produzione industriale negli Stati Uniti ha registrato a maggio un progresso dello 0,2% su base mensile, in rallentamento rispetto al +1,4% di aprile e sotto al +0,4% del consensus. Su base annuale l'incremento è pari al 5,83%.

(AC - www.ftaonline.com)