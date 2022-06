Piazza Affari in rialzo ma arretra dai massimi di seduta. FTSE Mib +0,39%, FTSE Italia All-Share +0,37%, FTSE Italia Mid Cap +0,21%, FTSE Italia STAR +0,67%.

Acquisti anche sulle altre principali piazze azionarie europee ad eccezione di Madrid. DAX +0,2%, CAC 40 +0,75%, IBEX 35 -0,61%, FTSE 100 +0,42%.Wall Street positiva dopo il lunedì di festa. S&P 500 +2,55%, Nasdaq 100 +3,00%, Dow Jones +1,86%.

Prosegue il moderato recupero dell'Euro contro Dollaro. Cambio a 1,0560 circa. BTP in peggioramento, Spread stabile: il rendimento del decennale si attesta al 3,80% (chiusura precedente a 3,71%), lo spread sul Bund si conferma a 202 bp (da 202).

Petrolio in leggero rialzo. Il Brent si attesta a 114,60 $/barile, mentre il WTI si porta a 109,20 $/barile. Oro stabile sui livelli di ieri a 1842,0 dollari.

Tra i titoli del FTSE Mib denaro su Leonardo (+3,51%), Stellantis (+2,5%) e Stm (+2,57%). Ben comprati anche oggi i titoli del comparto bancario, sebbene sia Unicredit (+0,9%) che Intesa Sanpaolo (+0,72%) abbiano chiuso lontano dai massimi di seduta. In rosso Recordati (-3,4%), A2A (-2,33%), Italgas (-3%) e Terna (-2,59%).

Le Utility sono state penalizzate dall'incremento dei rendimenti e dalle ipotesi di razionamento di acqua e gas.

Leonardo (+3,51%) è scattato in avanti dopo l'annuncio della fusione di RADA Electronic Industries (fornitore leader di radar tattici militari software-defined avanzati quotata al NASDAQ e al TASE, Tel Aviv Stock Exchange) in Leonardo DRS e automatica quotazione di quest'ultima. Leonardo DRS acquisirà il 100% di RADA in cambio dell'assegnazione a favore degli attuali azionisti di RADA del 19,5% circa di Leonardo DRS: Leonardo resterà quindi con l'80,5% di Leonardo DRS.

Sul fronte macroeconomico da segnalare che negli USA la National Association of Realtors ha reso noto che a maggio le vendite di abitazioni esistenti sono diminuite a 5,41 milioni di unità da 5,61 milioni del mese precedente. Il dato è sostanzialmente in linea al consensus fissato a 5,40 milioni di unità.

Inoltre, secondo quanto comunicato dalla Federal Reserve Bank of Chicago, in maggio lo U.S. Chicago Fed National Activity ha segnato una flessione a 0,01 punti dagli 0,40 punti della lettura finale di aprile (0,36 punti in marzo), confermandosi comunque in positivo per il quinto mese consecutivo. L'indice misura l'attività economica nel settimo dei dodici distretti in cui vengono suddivisi gli Usa (comprende la gran parte di Illinois, Indiana, Michigan, Wisconsin e l'intero Iowa, con aree metropolitane come Chicago, Detroit e Milwaukee).

