Piazza Affari debole con i bancari. FTSE MIB -0,2%.

Il FTSE MIB segna -0,2%, il FTSE Italia All-Share -0,2%, il FTSE Italia Mid Cap +0,3%, il FTSE Italia STAR +0,4%.

BTP e spread incerti. Il rendimento del decennale segna 2,91% (chiusura precedente a 2,90%), lo spread sul Bund 191 bp (da 192) (dati MTS).

Euro poco sotto il massimo dal 25 aprile contro dollaro a 1,0765 toccato nella notte. EUR/USD al momento quota 1,0745 circa.

Mercati azionari europei in lieve rialzo: EURO STOXX 50 +0,3%, FTSE 100 -0,2%, DAX +0,2%, CAC 40 +0,2%, IBEX 35 -0,1%.

Future sugli indici azionari americani sotto la parità: S&P 500 -0,1%; NASDAQ 100 -0,2%; Dow Jones Industrial -0,1%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 +1,99%; NASDAQ Composite +2,69%; Dow Jones Industrial +1,61%.

Mercato azionario giapponese positivo, l'indice Nikkei 225 ha chiuso a +0,66%. Borse cinesi in rialzo: l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen ha terminato a +0,21%, a Hong Kong l'Hang Seng al momento segna +2,4%.

Bancari in flessione dopo quattro rialzi consecutivi: l'indice FTSE Italia Banche segna -1,0%. Unicredit -1,3%, Intesa Sanpaolo -0,8%, BPER Banca -0,6%, Mediobanca -0,6%.

Debole Saipem -1,3% nonostante l'accordo (in joint venture paritetica con Clough) con Perdaman Industries per lo sviluppo dell'impianto urea sulla penisola di Burrup a nord- ovest di Karratha, lungo la costa dell'Australia occidentale. Le parti hanno deciso di sostituire il precedente contratto EPC annunciato il 30 dicembre 2020 e rimosso dal portafoglio ordini di Saipem alla fine del marzo 2022. Il nuovo accordo "riflette il mutato scenario di mercato sviluppatosi a livello globale nei mesi recenti" ed ha un valore di circa 2,7 miliardi di dollari (2,4 miliardi il vecchio contratto). MF scrive che l'ok Consob all'aumento di capitale da 2 miliardi di euro dovrebbe arrivare entro metà giugno.

Bene doValue +2,8% che ha siglato un memorandum d'intesa con una affiliata di Cerberus per la gestione esclusiva di un portafoglio di non-performing loans originati a Cipro per un Gross Book Value di circa 2,2 miliardi di euro (Progetto Sky). Il Gross Book Value relativo al Progetto Sky era già stato incluso nei risultati del primo trimestre 2022. Il portafoglio relativo è stato originato da Alpha Bank Cyprus ed è costituito da crediti secured Corporate, PMI e Retail erogati a più di 7.000 debitori.

In verde Autogrill +0,6%. Il Sole 24 Ore riferisce che la trattativa con Dufry per mandare in porto l'aggregazione nell'ultimo mese ha fatto qualche passo avanti ma non è ancora entrata nella fase finale. Edizione, la holding dei Benetton che ha il 50,1% di Autogrill, punta a un'operazione carta contro carta, ovvero senza esborso di denaro: la quota in autogrill contro una partecipazione del 20% circa nella newco (di cui sarebbe il principale azionista). Nel caso in cui l'integrazione con Dufry non andasse in porto Autogrill avrebbe altre opzioni come la britannica Ssp e la spagnola Areas.

Gli appuntamenti macroeconomici di oggi: alle 10:00 bilancia commerciale (extra-UE) Italia e massa monetaria M3 eurozona. Negli USA alle 14:30 bilancia commerciale beni, consumi, redditi, inflazione PCE e scorte all'ingrosso, alle 16:00 indice fiducia consumatori (Univ. Michigan).

