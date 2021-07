[Investi ancora come un Pivello?] Clicca QUI ORA ed iscriviti al webinar gratuito in cui scoprirai come EVITARE i 6 ERRORI da pivello che non ti fanno guadagnare quando investi in borsa.

Piazza Affari debole. Bancari e farmaceutici in rosso. Positivi industriali e Telecom. FTSE MIB -0,3%.

Il FTSE MIB segna -0,3%, il FTSE Italia All-Share -0,3%, il FTSE Italia Mid Cap -0,1%, il FTSE Italia STAR -0,2%.

BTP e spread in leggero peggioramento. Il rendimento del decennale segna 0,74% (chiusura precedente a 0,73%), lo spread sul Bund 104 bp (da 102) (dati MTS).

Mercati azionari europei incerti: EURO STOXX 50 +0,0%, FTSE 100 +0,3%, DAX -0,1%, CAC 40 -0,1%, IBEX 35 -0,5%.

Future sugli indici azionari americani poco sotto la parità: S&P 500 -0,1%, NASDAQ 100 -0,0%, Dow Jones Industrial -0,1%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 +0,35%, NASDAQ Composite +0,21%, Dow Jones Industrial +0,36%.

Mercato azionario giapponese positivo, il Nikkei 225 ha terminato a +0,52%. Borse cinesi in verde: l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen ha chiuso a +0,18%, l'Hang Seng di Hong Kong al momento segna +1,6%.

Bancari in rosso: indice FTSE Italia Banche -0,5%. BPER Banca -0,9%, Banco BPM -0,6%, Unicredit -0,6%, Intesa Sanpaolo -0,6%.

Deboli i farmaceutici Diasorin -1,9% e Recordati -0,6% dopo i progressi di ieri.

Anche Amplifon -0,4% torna a perdere terreno. Ricordiamo che venerdì il titolo aveva perso il 6,39% dopo l'ordine esecutivo del presidente USA Joe Biden contenente 72 iniziative da intraprendere per promuovere la concorrenza nell'economia a stelle e strisce. Tra i settori oggetto dell'ordine troviamo anche quello degli apparecchi acustici: l'obiettivo è arrivare alla vendita degli apparecchi "over the counter", ovvero presso farmacie e grande distribuzione, quindi senza l'intervento preliminare di uno specialista o presso un punto vendita specializzato.

Performance positive tra gli industriali: Buzzi Unicem +1,3%, CNH Industrial +0,7%, Interpump +0,5%,

Telecom Italia +0,5% in verde dopo che il TAR del Lazio ha annullato le multe per complessivi 228 milioni di euro inflitte dall'Antitrust a Fastweb, TIM, Vodafone e Wind Tre per la fatturazione a 28 giorni. Secondo il Sole 24 Ore l'Antitrust ha deciso di avviare, su segnalazione di Telecom, un procedimento per eventuali pratiche commerciali scorrette a carico di Sky Calcio. Sempre l'Antitrust ha autorizzato l'acquisto da parte di Telecom di rami di azienda di BT Italia.

Leggero rialzo per Campari +0,3% dopo l'annuncio della joint venture paritetica con Moët Hennessy con l'obiettivo di investire in società di e-commerce Wine&Spirit. Campari Group conferirà alla JV la propria partecipazione in Tannico e poi venderà il 50% del capitale della JV a Moët Hennessy per un corrispettivo in contanti di 25,6 milioni di euro. Campari aveva acquistato il 49% di Tannico nel giugno 2020 per 23,8 milioni di euro.

Gli appuntamenti macroeconomici di oggi: negli USA alle 14:30 inflazione, alle 22:30 scorte petrolio settimanali (API).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)