Il FTSE MIB segna -0,6%, il FTSE Italia All-Share -0,6%, il FTSE Italia Mid Cap -0,8%, il FTSE Italia STAR -0,9%.

BTP in miglioramento, spread stabile. Il rendimento del decennale segna 2,99% (chiusura precedente a 3,03%), lo spread sul Bund 196 bp (da 196) (dati MTS).

Euro in arretramento dal massimo dal 25 aprile contro dollaro toccato ieri a 1,0787. EUR/USD al momento quota 1,0740 circa.

Mercati azionari europei negativi: EURO STOXX 50 -0,8%, FTSE 100 +0,1%, DAX -0,8%, CAC 40 -0,9%, IBEX 35 -0,5%.

Future sugli indici azionari americani in flessione: S&P 500 -1,0%; NASDAQ 100 -1,4%; Dow Jones Industrial -0,8%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente (venerdì 27 maggio, ieri Wall Street chiusa per festività): S&P 500 +2,47%; NASDAQ Composite +3,33%; Dow Jones Industrial +1,76%.

Mercato azionario giapponese in calo, l'indice Nikkei 225 ha chiuso a -0,33%. Borse cinesi positive: l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen ha terminato a +1,55%, a Hong Kong l'Hang Seng al momento segna +0,7%.

Ferrari -3,4% in rosso: il titolo è probabilmente penalizzato dall'annuncio del completamento della sesta tranche del programma di acquisto di azioni proprie annunciata a inizio marzo. Viene pertanto a mancare un elemento di sostegno per il titolo. Enel -0,9% a 6,1040 euro. Barclays riduce il target a 9,20 euro.

Telecom Italia +1,6% si conferma in buona forma dopo il MoU relativo al progetto di integrazione tra le reti di TIM e Open Fiber. Secondo il Messaggero CDP avrà il 70-77% della newco, Macquarie il 12-15%, KKR il 10-13% e Fastweb (Swisscom) l'1,0-1,5%. Telecom cederà in sostanza la propria infrastruttura: il valore di quest'ultima è indicato in 15-20 miliardi di euro.

Bene i petroliferi con il greggio sui massimi da inizio marzo in scia all'accordo UE sull'embargo al petrolio russo e alle prospettive di ripresa della Cina con l'allentamento delle misure restrittive anti COVID-19. I future luglio 2022 segnano per il Brent 123,35 $/barile, per il WTI 118,75 $/barile. Eni +1,7%, Tenaris -0,9%, Saipem +0,5%.

Avvio di seduta brillante per Tinexta +7,8%: cede a CRIF la divisione Credit & Information Management e si focalizza sull'offerta di servizi in ambito digital trust, innovation and marketing consultancy e cyber security. Il gruppo ieri dopo la chiusura del mercato ha annunciato di aver concluso accordi vincolanti in tal senso, al verificarsi di alcune condizioni sospensive, inclusa l'autorizzazione Golden Power. L'operazione valorizza la divisione ad un enterprise value complessivo di 237,5 milioni di euro, pari a 10,8 volte l' adjusted EBITDA 2021, il che "posiziona la transazione complessiva in area premium rispetto ai range di valorizzazione raggiunti dai più recenti benchmark in Italia".

Gli appuntamenti macroeconomici di oggi: alle 09:55 variazione n° disoccupati Germania, alle 10:00 PIL finale trim1 Italia, alle 10:30 credito al consumo Regno Unito, alle 11:00 inflazione eurozona e Italia. Negli USA alle 15:00 indice S&P-Case/Shiller (prezzi abitazioni) e indice FHFA (prezzi abitazioni), alle 15:45 indice PMI Chicago (manifatturiero), alle 16:00 USA indice fiducia consumatori (Conference Board).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)