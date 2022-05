Piazza Affari debole, mercato attende Fed. BTP in netto peggioramento, lieve miglioramento per lo spread. Il rendimento del decennale segna 2,93% (chiusura precedente a 2,83%), lo spread sul Bund 190 bp (da 191) (dati MTS).

Piazza Affari debole, mercato attende Fed. FTSE MIB -0,2%.

Il FTSE MIB segna -0,2%, il FTSE Italia All-Share -0,2%, il FTSE Italia Mid Cap -0,3%, il FTSE Italia STAR -0,6%.

Euro stabile sopra il minimo da gennaio 2017 a 1,0472 toccato giovedì scorso contro dollaro e in arretramento rispetto al massimo di ieri inizio pomeriggio a 1,0577. EUR/USD al momento quota 1,0525 circa.

Mercati azionari europei deboli: EURO STOXX 50 -0,2%, FTSE 100 -0,2%, DAX -0,3%, CAC 40 -0,2%, IBEX 35 -0,2%.

Future sugli indici azionari americani sopra la parità: S&P 500 +0,1%; NASDAQ 100 +0,1%; Dow Jones Industrial +0,1%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 +0,48%; NASDAQ Composite +0,22%; Dow Jones Industrial +0,20%.

Mercato azionario giapponese chiuso per festività (riaprirà venerdì). Mercati azionari cinesi di Shanghai e Shenzhen chiusi per festività (riapriranno venerdì). A Hong Kong l'indice Hang Seng al momento segna -1,2%.

Avvio debole per Cnh Industrial -1,5% dopo il +3,39% messo a segno ieri in scia alla pubblicazione dei risultati del primo trimestre. I ricavi si sono attestati a 4,18 miliardi di dollari (+13% a/a, consensus Bloomberg 4,2 miliardi), l'EBIT adjusted a 429 milioni (+9,2% a/a, consensus 405 milioni), utile netto adjusted a 378 milioni (+7,4%, consensus 340 milioni). La guidance 2022 è stata confermata e prevede Ricavi in aumento tra il 10% ed il 14% con un Free cash flow superiore a 1 miliardo di dollari.

Telecom Italia -1,4% perde terreno in attesa del cda odierno per l'approvazione dei risultati del primo trimestre. Il consensus prevede ricavi in calo del 5% a/a a 3,625 miliardi di euro, EBITDA organico in calo del 14,1% a/a a 1,374 miliardi, free cash flow in calo a 103 milioni dai 469 dello stesso periodo del 2021. Il board dovrebbe prendere in esame anche lo stato delle trattative con CDP per l'integrazione delle reti con quella di Open Fiber, i negoziati con DAZN per la revisione dell'accordo distributivo sulla Serie A, le opzioni per il rifinanziamento di una linea da 3 miliardi di euro con l'ipotesi di parziale garanzia di SACE.

Amplifon -2,4% (sui minimi dal 14 marzo) si conferma debole nonostante dati del primo trimestre in crescita. I ricavi si sono attestati a 495,8 milioni di euro +15,7% a/a, l'EBITDA ricorrente a 112,9 milioni +17,7% a/a, risultato netto su base ricorrente a 32,8 milioni +34,3% a/a. Il free cash flow si è fermato a 53,4 milioni, poco sopra i 52,9 dell'anno scorso. Il management conferma la guidance 2022 con ricavi "in crescita high-single digit (tra 5 e 9 per cento), ovvero ad un tasso superiore alla crescita attesa del mercato (4-5%, ndr)". Il contributo di Bay Audio è stimato in un +4% circa: complessivamente quindi Amplifon si attende nei prossimi mesi un rallentamento della crescita delle vendite.

Molto bene A2A +2,3% che il 23 maggio staccherà dividendi (ordinario e straordinario) per complessivi 0,0904 euro per azione: rapportato al prezzo attuale del titolo il dividend yield è pari al 5,5%. * Brusca inversione di rotta per Safilo Group -2,7%* che dopo un avvio in netto rialzo scivola ben al di sotto della parità. Il gruppo ha comunicato che nel primo trimestre i ricavi si sono attestati a 282,6 milioni di euro, +12,4% a/a, l'EBITDA adjusted a 32,0 milioni, +23,8% a/a, con margine all'11,3% da 10,3% un anno fa.

Gli appuntamenti macroeconomici di oggi: alle 10:00 indice Markit/S&P Global PMI servizi eurozona, alle 10:30 credito al consumo Regno Unito, alle 11:00 vendite al dettaglio eurozona. Negli USA alle 14:15 nuovi lavoratori dipendenti non agricoli (ADP), alle 14:30 bilancia commerciale, alle 15:45 indice Markit/S&P Global PMI servizi, alle 16:00 indice ISM non manifatturiero, alle 16:30 variazione settimanale scorte petrolio (EIA), alle 20:00 riunione FOMC (Fed) e alle 20:30 conferenza stampa Powell (Fed).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)