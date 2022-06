Piazza Affari giù, industriali in rosso. FTSE MIB -1,2%.

Il FTSE MIB segna -1,2%, il FTSE Italia All-Share -1,2%, il FTSE Italia Mid Cap -1,0%, il FTSE Italia STAR -1,0%.

Mercati azionari europei in rosso: EURO STOXX 50 -0,9%, FTSE 100 -0,6%, DAX -1,3%, CAC 40 -0,8%, IBEX 35 -1,0%.

Future sugli indici azionari americani in parità: S&P 500 +0,0%; NASDAQ 100 +0,0%; Dow Jones Industrial +0,1%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 -2,01%; NASDAQ Composite -2,98%; Dow Jones Industrial -1,56%.

Mercato azionario giapponese negativo, l'indice Nikkei 225 ha chiuso a -0,91%. *Borse cinesi in rosso: *l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen ha terminato a -1,54%, l'Hang Seng di Hong Kong al momento segna -1,9%.

Euro poco sopra il minimo da giovedì scorso contro dollaro a 1,0486 toccato a inizio mattinata. EUR/USD al momento quota 1,0515 circa.

BTP in miglioramento, spread stabile. Il rendimento del decennale segna 3,60% (chiusura precedente a 3,66%), lo spread sul Bund 201 bp (201) (dati MTS).

Saipem si conferma molto volatile (asta di volatilità, teorico +14,72%) con l'aumento di capitale, così come i diritti relativi (asta di volatilità, teorico -27,52%). Oggi il gruppo ha comunicato la conferma da parte della Corte di Appello di Algeri della sentenza di primo grado che "aveva stabilito a carico di Saipem SpA, Saipem Contracting Algérie e Snamprogetti SpA Algeria Branch ammende e risarcimenti danni per importi complessivamente equivalenti, al cambio attuale, a circa 199 milioni di euro (di cui circa 60 milioni di euro quali ammende e circa 139 milioni di euro quali statuizioni a favore delle parti civili). Il procedimento riguarda accuse di "maggiorazione dei prezzi in occasione dell'aggiudicazione di contratti conclusi con una società pubblica a carattere industriale e commerciale beneficiando dell'autorità o influenza di rappresentanti di tale società" e di "false dichiarazioni doganali". L'importo delle sanzioni era già stato accantonato nel bilancio 2021. Saipem impugnerà la sentenza che peraltro " non pregiudica la validità della manovra finanziaria e la realizzazione degli obiettivi del Piano Strategico 2022-2025".

Il lieve calo gli altri petroliferi Eni -0,1% e Tenaris -0,7%. Il greggio oscilla sotto i massimi della notte. Il future settembre sul Brent segna 113,70 $/barile (da 114,40, massimo dal 21 giugno), il future agosto sul WTI segna 111,65 $/barile (da 112,50, massimo dal 17 giugno).

Molto deboli gli industriali, comparto particolarmente sensibile alle prospettive della congiuntura. Ieri l'indice di fiducia dei consumatori USA elaborato dal Conference Board relativo al mese di giugno è sceso a 98,7 punti dai 103,2 di maggio (dato rivisto da 106,4) e sotto i 100,4 del consensus: si tratta del livello più basso da febbraio 2021. A Milano Stellantis -2,9%, CNH Industrial -2,3%, Interpump -1,8%, STM -1,8%.

Buona performance per BP Sondrio +3,1% in scia all'approvazione del Piano industriale Next Step 2022-2025. Il piano prevede una crescita dell'utile netto da 269 milioni (2021) ai 323 di fine periodo, ROE da 8,9 a 9,2 per cento, copertura crediti deteriorati da 55,4 a 45,8 per cento, payout dividendo da 34 a 50 per cento.

Altra massiccia flessione dopo quella di ieri e nuovi minimi storici per Banca MPS -6,6%. Secondo il Corriere della Sera di ieri l'a.d. Luigi Lovaglio sta incontrando investitori istituzionali per sostenere l'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro da realizzarsi entro fine anno contenuto nel piano industriale 2022–2026 presentato la scorsa settimana.

Gli appuntamenti macroeconomici di oggi: alle 10:00 M3 eurozona, alle 10:30 credito al consumo Regno Unito, alle 11:00 indici fiducia economica e indice fiducia consumatori eurozona, alle 14:00 inflazione Germania. Negli USA alle 14:30 PIL (stima finale) trim1, alle 15:00 intervento Powell (Fed). Alle 17:00 intervento Lagarde (BCE).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)